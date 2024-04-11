Валиева, гений Тутберидзе и трёхкратная чемпионка мира. Лучшая фигуристка сезона-2023/2024

Продолжаем подводить итоги года в фигурном катании! Напоследок выберем лучшую фигуристку, которая добилась в этом сезоне наилучших результатов, при этом в расчёт идут не только завоёванные медали, но и вклад в развитие нашего любимого вида спорта.
Будет ли это Камила Валиева, которая, несмотря на дисквалификацию, навсегда оставила след в женском одиночном катании, или же Каори Сакамото, третий год подряд ставшая чемпионкой мира? Или, может, на вершину взойдёт гениальная ученица Этери Тутберидзе, прыгнувшая сумасшедший каскад из двух квадов? Решать вам.
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Камила Валиева
Ученица Этери Тутберидзе находилась в непростом положении в этом сезоне, практически в любой момент её могли отстранить от соревнований, но, несмотря на повышенное давление, фигуристка нашла в себе силы выйти на лёд и показать достойный результат. На этапе Гран-при России в Москве она заняла первое место, а на этапе в Казани остановилась в шаге от пьедестала. На последнем, самом главном старте сезона, чемпионате России, Камила завоевала бронзу. Впоследствии был вынесен обвинительный вердикт по допинговому делу Валиевой и её дисквалифицировали на четыре года, но преданные болельщики будут помнить её достижения в этом году.
Аделия Петросян
Ещё одна воспитанница «Хрустального» по итогам соревнований стала бесспорным лидером сезона. Аделия практически безупречно выступила на всех стартах и выиграла четыре золотые медали, не считая победы на Кубке Первого канала. Также она взяла два серебра на первенстве страны по прыжкам — в личном турнире и в командном. Весь год Петросян радовала любителей фигурного катания различными элементами ультра-си, включая коронный четверной флип.
Маргарита Базылюк
Фигуристка-открытие этого сезона. Ученица Этери Тутберидзе наделала много шума в медиапространстве, зарекомендовав себя как технического гения, которому подвластны даже каскады из двух квадов. Когда она исполнила эту сложнейшую комбинацию, о Базылюк и её победах заговорили во всём мире. Ведущие же спортсмены приняли участие в челлендже, запущенном Маргаритой, и начали попытки исполнения каскадов 4+4.
Дарья Садкова
Подопечная Этери Тутберидзе неоднократно заходила на четверной тулуп. Несмотря на некоторые неудачи, фигуристка продолжала двигать свою дисциплину вперёд. Даша имеет огромный потенциал, поэтому болельщикам стоит следить за её выступлениями пристальнее. На этапах Гран-при России Садкова занимала второе и третье места, на Спартакиаде сильнейших стала пятой, а на чемпионате страны — восьмой.
Алиса Двоеглазова
Воспитанница «Хрустального», несмотря на юный возраст, показывает отличные результаты на крупных стартах. Ниже второго места в этом году фигуристка не опускалась. На этапе Гран-при России в Самаре Алиса взяла золото, равно как и на Кубке Федерации. На первенстве России у Двоеглазовой серебро, она уступила только Маргарите Базылюк. Спортсменка владеет элементами ультра-си и продолжает активно развиваться.
Ксения Синицына
Подопечная Светланы Пановой запомнилась всем благодаря своей невероятной артистичности, которая сопряжена с хорошей техникой. Каждый прокат Ксюши — произведение искусства, а главное достижение — не победы на этапах Гран-при или чемпионатах России, а всеобщее признание на турнире шоу-программ «Русский вызов». Синицына восхитила зрителей и судей проникновенным номером на тему блокадного Ленинграда. Фигуристка не только завоевала бронзу в общем конкурсе, но ещё и получила три специальных приза.
Каори Сакамото
За рубежом безраздельно властвует Каори Сакамото, ставшая в Монреале трёхкратной чемпионкой мира. Этот титул японка упорно не отдаёт соперницам, при этом относится к ним с невероятным уважением. По словам фигуристки, она понимает, что добиваться успехов в отсутствие российских спортсменок на международной арене слегка проще, поэтому работает над тем, чтобы усложняться технически. Недавно Каори заявила, что планирует выучить четверной риттбергер.
Алина Горбачёва
Ученица Софьи Федченко не стоит на месте и продолжает осваивать четверной сальхов. В этом году фигуристка из раза в раз рисковала со сложнейшим элементом и, несмотря седьмое место на чемпионате России, чаще выигрывала в этой битве. На обоих этапах Гран-при России Алина взяла серебро, а в финале серии остановилась в шаге от пьедестала.
Софья Муравьёва
Воспитанница Евгения Плющенко весь сезон в призах: на этапе Гран-при России в Москве она взяла бронзу, а вот из Казани увезла золото. На чемпионате страны Соня уступила только Аделии Петросян и удостоилась серебряной награды. А на прыжковом первенстве стала победительницей в составе команды. В течение года Муравьёва иногда испытывала проблемы с коронным прыжком — тройным акселем, но в решающие моменты спортсменка показывала свой максимум, демонстрируя прекрасное качество исполнения.
Елена Костылева
Ещё одна юная звёздочка нашего фигурного катания, которая с лёгкостью крутит квады и при этом показывает невероятный уровень артистизма. За год Лена приняла участие в 13 турнирах, что уже само по себе вызывает уважение, так ещё и ниже третьего места спортсменка не опускалась. Перейдя к Евгению Плющенко, Костылева рассчитывает улучшить результаты в следующем сезоне, так что мы ещё не раз удивимся суперспособностям фигуристки.
Анастасия Губанова
Чемпионка Европы — 2023 столкнулась в этом сезоне с рядом трудностей, однако встретила их с достоинством. Экс-россиянка заняла второе место на европейском первенстве в Каунасе, но, к сожалению, не справилась с давлением на чемпионате мира в Монреале. Тем не менее Настя заслуживает любви фанатов, ведь её катание очень эстетичное и технически развитое. При этом Губанова не собирается останавливаться на достигнутом и планирует улучшать свои показатели.
Луна Хендрикс
Бельгийская фигуристка стала заметна за счёт резонансных слов о российских спортсменах. Тем не менее Луна добилась немалых высот в этом году: она выиграла чемпионат Европы и один из этапов Гран-при, а в финале серии взяла серебро. Яркие выступления Хендрикс нельзя обойти стороной — спортсменка не боится экспериментировать в программах и дарит болельщикам массу приятных впечатлений.
Анна Фролова
Эта фигуристка покорила фанатов несгибаемой волей и умением преодолевать даже самые большие трудности. Аня вернулась в женское одиночное катание после серьёзной травмы, а в этом сезоне и вовсе добилась немалых успехов на соревнованиях. Фролова стала второй на Спартакиаде сильнейших, то есть в финале российской серии Гран-при, подарив болельщикам массу впечатлений. Зрелое артистичное катание — настоящий подарок от спортсменки.