Валиева, гений Тутберидзе и трёхкратная чемпионка мира. Лучшая фигуристка сезона-2023/2024

Продолжаем подводить итоги года в фигурном катании! Напоследок выберем лучшую фигуристку, которая добилась в этом сезоне наилучших результатов, при этом в расчёт идут не только завоёванные медали, но и вклад в развитие нашего любимого вида спорта.

Будет ли это Камила Валиева, которая, несмотря на дисквалификацию, навсегда оставила след в женском одиночном катании, или же Каори Сакамото, третий год подряд ставшая чемпионкой мира? Или, может, на вершину взойдёт гениальная ученица Этери Тутберидзе, прыгнувшая сумасшедший каскад из двух квадов? Решать вам.

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