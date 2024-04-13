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Хореограф Железняков сообщил о работе с фигуристкой Горбачёвой над новой программой

Хореограф Железняков сообщил о работе с фигуристкой Горбачёвой над новой программой
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Алексей Железняков, бывший хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, в своих социальных сетях сообщил о совместной работе над новой постановкой с чемпионкой России среди юниоров, призёром Гран-при России сезона-2023/2024 Алиной Горбачёвой.

«Давеча поработали над программой с одной из моих любимых учениц, Алиной Горбачёвой, отличная спортсменка, целеустремлённая работяжка, порядочная и хороший человечек. Успехов тебе, детка! Тренер София Федченко», – написал Железняков в своих социальных сетях.

Напомним, Железняков работал в штабе Этери Тутберидзе с 2008 года, за это время он стал одним из самых медийных хореографов России и был причастен к ряду золотых олимпийских медалей. В ноябре стало известно, что сотрудничество Железнякова с Тутберидзе окончено.

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