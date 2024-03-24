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Железняков — о победе Малинина на ЧМ: русский характер никуда не денешь

Железняков — о победе Малинина на ЧМ: русский характер никуда не денешь
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Алексей Железняков, бывший хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, прокомментировал победу американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира, который проходил в Монреале (Канада) с 20 по 24 марта.

«Я рад за Малинина, молодец и умница! Это какой-то космический, запредельный уровень. Четверной аксель и столько квадов в программе – это космос. Радует, что берёт гордость за парня, он всё-таки наших славянских корней, и русский характер никуда не денешь. Пусть он не гражданин Российской Федерации, но всё же я считаю его русским человеком. Как говорится, бывших русских не бывает. Молодец, так держать, здоровья парню», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, победный результат Малинина в произвольной программе составил 227,79 балла, итоговый суммарный показатель — 333,76 балла.

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