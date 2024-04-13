«Выиграть «Русский вызов» — мечта? Лучше стать адвокатом». Жулин — о международных стартах

Двухкратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об отстранении России от международных стартов. По словам специалиста, это влияет на отсутствие мотивации спортсменов сборной активно выступать, а также может быть связано с недавно появившейся информацией о резком снижении количества детей в России, которые занимаются фигурным катанием.

«Когда я узнал, что в прошедшем 2023-м году на 350 тысяч уменьшилось количество детей в России, которые занимаются фигурным катанием, мне стало страшно. Это прямо пугает, катастрофическая цифра. Родители не отдают в этот спорт, потому что где идея, где чемпионаты Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры? Лучше стать адвокатом, если этого всего нет. У меня лично всегда была такая цель. Я всё равно в голове держал, что может быть когда-нибудь стану Олимпийским чемпионом или чемпионом мира. А сейчас детям что? Выиграть Кубок Первого канала или «Русский вызов»? Это немножко другая история, к сожалению», — сказала Медведева на YouTube-канале «Каток».