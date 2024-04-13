Медведева высказалась о том, что смену спортивного гражданства считают предательством

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на то, что многие люди и официальные организации считают смену спортивного гражданства предательством страны. По её словам, если спортсмены выполняют все условия официально, их не нужно травить за личный выбор.

«2018 год, я переезжаю в Канаду, потому что я так решила. Всё официально, за свои деньги. Я всё оплачиваю из своего кармана, ухожу там в ноль, даже в убыток, потому что я так решила в своей спортивной карьере. Отмечу, что флаг и страну я не меняла. Я, по сути, просто сменила тренера. Ну и я стала такой предательницей на протяжении сезона точно. Господи, как меня затравили тогда… И сейчас происходит то же самое, почему-то реакция очень разная. Я уехала, мой пример, другие спортсмены сейчас меняют федерации, на них тоже такая же реакция. Ах ты, мразь, ты вот предательница, Соня Самоделкина, выступающая за Казахстан. Да как вы смеете, Диана Дэвис с Глебом Смолкиным? Ну, по сути, у ребят всё официально выполнено, все молодцы», — сказала Медведева на YouTube-канале «Каток».