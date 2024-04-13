Траньков: феномен Ильи Малинина в том, что вся Россия болеет за американца

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, России, а ныне тренер Максим Траньков рассказал, чем именно его в сезоне-2023/2024 поразил чемпион мира, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин. По словам Транькова, его радуют не столько технические возможности Малинина, сколько активная поддержка от российских зрителей.

«Феномен Малинина не в четверном акселе, не в рекордных баллах. Феномен Малинина в том, что вся Россия болеет за американца. На чемпионате мира мы как за своего топили за Илью. То есть мы такие: «Илюха, давай там с японцами, давай прыгай!» Во-первых, потому что многие из нас прекрасно знают его маму и папу — Татьяну Малинину и отца Романа Скорнякова. Они русские, тренировались в Екатеринбурге. Но мама вообще уникальная. Она первая в истории победительница финала Гран-при, первая победительница чемпионата четырёх континентов. То есть тогда был первый зеркальный турнир чемпионату Европы — чемпионат четырёх континентов, и она, выступая за Узбекистан, его сразу выиграла. То есть 227 баллов — это не главный феномен. Для меня самый большой феномен — это то, как мы болеем за них», — сказал Траньков на YouTube-канале «Каток».