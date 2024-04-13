Медведева рассказала, сколько платила тренеру Орсеру за тренировки в Канаде

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об условиях, на которых сотрудничала с тренером Брайаном Орсером. Напомним, после Игр 2018 года Медведева ушла от Этери Тутберидзе, у которой тренировалась с 2007 года, и перешла к известному канадскому тренеру.

«Брайану Орсеру я платила 100 канадских долларов в час. Также дополнительно тренер по вращениям, если был нужен. Это, по-моему, около 80 канадских долларов. Условно говоря, как в супермаркет приходишь. Ты такой, так, мне нужно отработать программу, получить замечание. Потом, так, мне нужно сегодня повращаться. Дальше смотришь, что у тебя остается ещё. И программу мне ещё надо.

Все два с половиной года, пока я каталась там с 2018-го по 2020-й, сколько я зарабатывала, ровно столько же у меня уходило. Это ещё и из-за того, что очень много соревнований всё-таки в России проводилось, а я жила в Канаде. Также привезти с собой канадского тренера в Россию — это и билеты, и проживание, и гонорар ему ещё. Потому что, когда тренер уезжает, он же оставляет других учеников, и ты ему оплачиваешь за то, что он их оставил», — сказала Медведева на YouTube-канале «Каток».