Тренер Жулин объяснил различие подходов к тренировкам в Америке и России

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин объяснил различие подходов к тренировкам в Америке и России.

«Если говорить про различие тренерских подходов в США и России, то главное — у них там действительно огромное количество тренеров, каждый из которых занят своим делом. То есть процесс тренировок выглядит следующим образом: у меня, например, четыре тренера — основной, далее помощник, тренер по поддержкам, тренер по хореографии. И спортсмен, например, к каждому подходит на час, то есть в сумме получая четыре часа времени. Все получают равное количество внимания, никто не обижается. А у нас в России нет такого количества специалистов. Здесь у меня сейчас, например, было шесть взрослых пар. Они все сразу на льду. И, естественно, есть какие-то приоритеты. Это Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин. Остальные получают гораздо меньше времени. Но по-другому никак», — сказал Жулин на YouTube-канале «Каток».