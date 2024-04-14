ФФККР не получала запроса о переходе Софьи Самоделкиной в казахстанскую федерацию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о возможной смене спортивного гражданства российской фигуристки Софьи Самоделкиной.

«Чтобы рассматривать запрос о переходе, его нужно сначала получить. От казахстанской федерации, которая зарегистрирована в ISU, запроса в ФФККР не поступало», — приводит слова Когана «РИА Новости».

Напомним, в этом году Самоделкина перешла в академию Евгения Плющенко, покинув тренера Светлану Соколовскую, но карьеру завершать не планирует и заявила, что только от неё самой зависит, сколько она будет кататься. Были версии, что она выступит на чемпионате Казахстана, но, по словам фигуристки, туда поехать не получилось.