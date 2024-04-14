«Всё идёт по плану». Плющенко — о переходе Самоделкиной в сборную Казахстана

Тренер фигуристки Софьи Самоделкиной, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как происходит процесс перехода спортсменки из сборной России в сборную Казахстана.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова сообщила, что ФФККР пока не вынесла решения по переходу спортсменки. Напомним, Самоделкина получила гражданство Казахстана в августе 2023 года.

«Мы в процессе, у нас всё хорошо. Общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. У нас всё идёт по плану. Интервью дала главный тренер казахстанской стороны. Она не имеет никакого отношения к Самоделкиной, это дезинформация. Мы движемся в правильном направлении, две федерации сотрудничают», — приводит слова Плющенко ТАСС.