Загитова, Трусова, Медведева будут хедлайнерами финала «Битвы школ» по фигурному катанию

28 апреля на «Малой арене ЦСКА» пройдёт финал «Битвы школ» по фигурному катанию — командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. Соответствующую информацию приводит ТАСС.

В качестве хедлайнеров мероприятия заявлены сразу несколько спортсменов:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова

Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева

Чемпионка России Аделия Петросян

Чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк

Бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года Даниил Самсонов

Бронзовый призёр этапа Гран-при России Мария Агаева

Также ранее специальным гостем мероприятия был объявлен певец Shaman.

Напомним, что соревнование «Битвы школ» проходило в шесть этапов, на каждом из которых показательный номер представлял один из хедлайнеров. Ранее на мероприятии выступали Трусова, Медведева и другие спортсмены.