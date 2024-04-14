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Загитова, Трусова, Медведева будут хедлайнерами финала «Битвы школ» по фигурному катанию

Загитова, Трусова, Медведева будут хедлайнерами финала «Битвы школ» по фигурному катанию
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28 апреля на «Малой арене ЦСКА» пройдёт финал «Битвы школ» по фигурному катанию — командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. Соответствующую информацию приводит ТАСС.

В качестве хедлайнеров мероприятия заявлены сразу несколько спортсменов:

  • Олимпийская чемпионка Алина Загитова
  • Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова
  • Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева
  • Чемпионка России Аделия Петросян
  • Чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк
  • Бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года Даниил Самсонов
  • Бронзовый призёр этапа Гран-при России Мария Агаева

Также ранее специальным гостем мероприятия был объявлен певец Shaman.

Напомним, что соревнование «Битвы школ» проходило в шесть этапов, на каждом из которых показательный номер представлял один из хедлайнеров. Ранее на мероприятии выступали Трусова, Медведева и другие спортсмены.

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