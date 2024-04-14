Загитова, Трусова, Медведева будут хедлайнерами финала «Битвы школ» по фигурному катанию
28 апреля на «Малой арене ЦСКА» пройдёт финал «Битвы школ» по фигурному катанию — командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. Соответствующую информацию приводит ТАСС.
В качестве хедлайнеров мероприятия заявлены сразу несколько спортсменов:
- Олимпийская чемпионка Алина Загитова
- Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова
- Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева
- Чемпионка России Аделия Петросян
- Чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк
- Бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года Даниил Самсонов
- Бронзовый призёр этапа Гран-при России Мария Агаева
Также ранее специальным гостем мероприятия был объявлен певец Shaman.
Напомним, что соревнование «Битвы школ» проходило в шесть этапов, на каждом из которых показательный номер представлял один из хедлайнеров. Ранее на мероприятии выступали Трусова, Медведева и другие спортсмены.
Материалы по теме
Комментарии