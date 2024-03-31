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Нина Мозер высказалась о приглашении хедлайнеров на Битву школ

Нина Мозер высказалась о приглашении хедлайнеров на Битву школ
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Тренер по фигурному катанию Нина Мозер, в своё время воспитавшая множество чемпионов в парном катании всероссийского и международного уровней, высказалась о приглашении фигуристов-хейдлайнеров на этапы Битвы школ.

«Насколько важно для детей видеть выступления хедлайнеров? Наверное, это у детей надо спросить. Честно, этим занимаются организаторы. Мне это неинтересно», — передаёт слова Мозер корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, что к участию в показательных номерах на Битве школ часто приглашают известных фигуристов. В частности, на пятом этапе Битвы школ перед публикой выступала серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова. Сегодня, 31 марта, хейдлайнером шестого этапа соренований стала двухкратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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