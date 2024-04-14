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Главный тренер сборной Казахстана объяснила задержку перехода Софьи Самоделкиной

Главный тренер сборной Казахстана объяснила задержку перехода Софьи Самоделкиной
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Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Касанова объяснила, почему переход бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной до сих пор не состоялся. По словам специалиста, для этого необходима аккредитация от министерства юстиции Казахстана, которая сейчас находится в разработке.

«Союзом конькобежцев Казахстана в 2023 году был отправлен запрос на открепление Софьи Самоделкиной в Федерацию фигурного катания на коньках России, в данный момент РОО «Союз конькобежцев Казахстана» реорганизован на две федерации (РОО «Казахстанский союз конькобежцев» и «Казахстанский союз фигурного катания на коньках»), — сказала Касанова. — От Казахстанского союза фигурного катания на коньках запроса на открепление данной спортсменки в ФФККР не было отправлено в связи с оформлением документов в минюсте Республики Казахстан. Соответственно, запрос будет отправлен от КСФКК РК после получения аккредитации», — приводит слова главного тренера сборной Казахстана «РИА Новости».

Отметим, что такие задержки связаны с тем, что в ноябре 2023 года Союз конькобежцев Казахстана, в который ранее входило фигурное катание, распался на две отдельные федерации — по конькобежному спорту и по фигурному катанию.

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