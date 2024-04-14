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Фигуристка Фролова рассказала, следят ли в группе тренера Евгения Рукавицына за её весом

Фигуристка Фролова рассказала, следят ли в группе тренера Евгения Рукавицына за её весом
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Серебряный призёр Спартакиады-2024 российская фигуристка Анна Фролова рассказала о том, следят ли в группе тренера Рукавицына за её весом. Напомним, в межсезонье прошлого года спортсменка перешла в петербургскую «Академию фигурного катания» к Рукавицыну из московского клуба ЦСКА, где несколько лет тренировалась под руководством Сергея Давыдова.

«За этот год, что я катаюсь в группе, Евгений Владимирович Рукавицын меня ни разу не взвешивал. Потому что, наверное, уже 18 лет, а в августе и вовсе 19 будет. У меня стоят весы дома, я умею считать, я знаю, какой вес для меня хороший, какой — не очень. Да и сейчас с этим нет такой проблемы, как была, возможно, в период активного роста. У меня вес не скачет, не меняется как-то дико, оттого что я съем шоколадку. Вот буквально плюс-минус 400 грамм. И плюс я привыкла к какому-то своему рациону. Все, это просто устаканивается в какой-то момент и уже дальше никуда не ползет. А тренерский штаб, думаю, прекрасно зрительно может определить, если что-то будет не так. Но мне ни разу ничего не говорили. Я могу все есть. Абсолютно спокойно. Если я захочу, то — да. Возможно, мне еще с генетикой повезло, может быть. Потому что у меня достаточно атлетичные родители: мама с папой всегда спортом занимались. Может быть, еще из-за этого», — приводит слова Фроловой «Фонтанка».

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