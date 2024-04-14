Видео: дочка Татьяны Навки представила программу «Кармен» в честь дня рождения мамы

Вчера, 13 апреля, Надежда Пескова, дочь Олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, на соревнованиях «Кубок родного края» в Минске представила программу «Кармен» в честь дня рождения мамы. Напомним, именно с этой постановкой Навка вместе со своим партнёром Романом Костомаровым выиграла Игры в Турине в 2006 году.

«Лучший подарок для любой мамы, это подарок, сделанный ребёнком своими руками. В нашем случае, ногами и коньками. Это был настоящий сюрприз к моему Дню Рождения, к которому мои родные тщательно готовились и до последнего не раскрывали тайну. Ни Надя, ни мой муж, ни даже тренерский состав мне не сказали, что выступать моя дочь будет с «Кармен»! Невероятно трогательно, душевно, трепетно и очень важно лично для меня. Знаковый образ, практически моя визитная карточка, страна проведения соревнований, такая родная, и первое место Надюши! Всё сложилось в идеальном моменте в идеальное воплощение. Спасибо, мой маленький ангел, это бесценно. P. S. Особенно приятно, что соревнования проходили в Минске, я дважды представляла Беларусь на Олимпийских играх», — написала Навка в своих социальных сетях.