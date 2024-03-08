«Вся моя жизнь — и есть путь тореадора». Невероятную историю Костомарова экранизировали

Что показали в фильме про Романа и почему это история про женщин?

История Романа Костомарова стала примером невероятной воли к жизни, силы человеческого духа и настоящей любви. О таких людях слагают легенды, пишут мемуары и снимают фильмы. Было очевидно, что биография знаменитого чемпиона когда-нибудь найдёт своё отражение в культуре. И вот прошло чуть больше года после того, как спортсмен вернулся к жизни, а его историю уже экранизировали. 7 марта на Международной выставке-форуме «Россия» прошла премьера фильма «Роман Костомаров: Рождённый дважды». Картина посвящена событиям, пережитым Романом и его близкими после попадания спортсмена в реанимацию.

«Месседж фильма — о жизни и о любви. Какие бы трудности ни происходили в жизни, нужно бороться и никогда не сдаваться. Во всяком случае, пока ты жив. Поэтому, конечно, это фильм о любви, преодолении, о том, что семья — это главное в жизни», — сказал Костомаров перед показом фильма.

Близкие Романа и правда сыграли огромную роль в его возвращении к жизни, что подробно показано в кинокартине. Премьера фильма прошла накануне 8 марта, потому что, по словам Костомарова, это история не только о нём, но и о сильных женщинах, без которых он не справился бы.

Роман Костомаров с семьёй на премьере фильма Фото: Из личного архива Романа Костомарова

«Казалось бы, женщины — слабый пол, но проходят такие испытания, что ты понимаешь, что женщины — это очень сильный пол, и порой во многом они сильнее, чем мужчины, скажу честно. Уверен, что не каждый мужчина пройдёт такой путь, который прошли моя жена, мама, дочка. Это невероятно. Фильм — про сильных женщин. Понятно, что там взята моя история, но без этой опоры, без моих любимых женщин трудно было бы выжить и выбраться из сложной ситуации», — сказал спортсмен.

Перед началом кинопоказа Костомаров устроил гостям сюрприз, исполнив песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Позже этот трек прозвучит и в фильме.

«10-го числа он просто умер. Ни один врач не давал шанс, ни один»

Фильм начинается с кадров Костомарова в Большом театре. Артисты на сцене исполняют знаменитую оперу «Кармен» — знаковую для Романа, ведь именно под неё он с Татьяной Навкой выиграл Олимпийские игры в 2006 году. Роман вспоминает свою победу и сравнивает свою судьбу с историей тореадора.

«Вся моя жизнь — и есть путь тореадора. Насколько я себя помню, мне приходится биться с судьбой так же отчаянно, как сражается на арене с разъярённым быком тореадор, потому что вся моя жизнь — это и есть борьба», — говорит Роман.

Затем торжественная тема «Кармен» сменяется тревожными кадрами скорой помощи. 10 января 2023 года — Костомарова увозят в реанимацию. Тогда ещё никто не мог представить масштаб бедствий, который обрушится на эту семью.

«9-го я пошёл в баню, попарился, пару раз нырнул в прорубь, и, похоже, это было жёстким ударом по моему организму. Ехав домой после бани, почувствовал невероятный кашель, начало сильно колоть в боку. Потом поставили какую-то капельницу, привезли кресло, на котором меня увезли в больницу, была ночь, забрали телефоны, всё забрали. Я вставал, ходил в туалет два раза, на своих ногах, со своими руками, и всё, больше ничего не помню», — рассказывает Роман.

«Врач говорил: вот сейчас мы пытаемся остановить его пике, он просто летит вниз. У него показатели по всем анализам, я не знаю, если норма 15, у него 300, если норма 300, у него 7000. Лейкоцитов 0, то есть вообще его нет, 10-го числа он просто умер. Ни один врач не давал шанс, ни один. Один процент, дай бог, выживает. Наверное, его сильное тренированное сердце, желание бороться… На вторые сутки нам сказали, что мы остановили пике», — рассказывает супруга Костомарова Оксана Домнина.

Это был невероятно тяжёлый период для семьи. Но для Романа самое ужасное наступило потом, когда он пришёл в себя и увидел свои безжизненные конечности.

«Самое страшное, это когда я услышал, что нужна срочная операция прямо сейчас: нужно ампутировать ноги, голеностоп. Это было для меня самое страшное, здесь я прямо горько-горько заплакал», — рассказывает спортсмен. Вся семья тяжело переживала этот период, но все понимали: выбора нет.

«Друг говорит, у меня теперь столько плюсов: парковка бесплатная, маникюр, педикюр делать не надо. Жесткач!» — шутит Костомаров. Несмотря на всю серьёзность темы, в фильме часто проскакивают шутки и забавные моменты. Но дочь Романа Анастасия поясняет: папа шутит, чтобы скрыть свою боль.

Кульминация фильма — Костомаров возвращается на лёд

После ампутации конечностей Костомаров не сдался и довольно быстро начал возвращаться к обычной жизни. Не прошло и года после выписки из больницы, как Роман решил снова встать на коньки. Это был стрессовый момент для спортсмена, он понимал, что ему всему придётся учиться заново. «Сейчас Жулин меня зачморит», — шутил Костомаров перед тренировкой. Ни для кого из близких фигуриста не стало сюрпризом, что он так быстро захочет вернуться на лёд — они были уверены, что так и произойдёт. И все ему в этом активно помогали.

После того как Костомаров вновь научился держаться на коньках, он решился выступить с номером на юбилейном шоу Авербуха. Илья подобрал для фигуриста композицию Smile Нэта Кинга Коула, но Роман настоял на том, что композиция должна быть знаковая, — и это «Кармен». Костомаров задался целью повторить знаменитую программу, с которой они с Навкой выиграли Олимпийские игры. Татьяна без вопросов согласилась на эту авантюру.

Роман Костомаров и Татьяна Навка Фото: РИА Новости

Большое возвращение Костомарова на лёд прошло триумфально. Полный зал «ВТБ Арены», все близкие рядом, на трибунах — врачи, которые тоже нисколько не сомневались в возвращении Романа на лёд. После выступления чемпиона зал встал и аплодировал со слезами на глазах. Однако сам фигурист оказался к себе критичен. «Не катание, а жалкие потуги», — сказал после выступления Костомаров. Как настоящий спортсмен он продолжает предъявлять к себе самые высокие требования, даже в такой ситуации.

«Что такое настоящая любовь, я действительно понял именно в той ситуации, в которую попал»

Заканчивается фильм там же, где и начинался — в Большом театре. Опера «Кармен» отыграла, Роман взял за руку Оксану, и они ушли под песню «Город, которого нет» в исполнении спортсмена.

«Я знал, что такое любовь, но что такое настоящая любовь, я действительно понял именно в той ситуации, в которую попал. Твой любимый человек всегда рядом с тобой, когда он тебя поддерживает, говорит, что мы вместе пройдём этот путь, как бы ни было сложно, говорит: «Я с тобой, не сдавайся, всё будет хорошо»… Это дорогие слова, они очень помогли», — признался Роман.

Если вы боитесь, что фильм получился слишком тяжёлым, то не надо. Да, здесь действительно есть моменты, на которых невозможно не прослезиться, но есть и много позитивных кадров, которые вызывают смех. В целом картина получилась очень вдохновляющей и жизнеутверждающей.