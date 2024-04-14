«Хочу на международную арену, не хочу профукать всё». Самоделкина — о переходе в Казахстан

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, этим летом сменившая спортивное гражданство на казахское, рассказала, почему решила перейти в сборную Казахстана.

«Все началось с разговора с мамой и папой. Папа задает вопрос: что ты собираешься дальше делать? А у меня очень тяжелый сезон. Я на самом деле сама не понимала, что дальше делать. Он мне говорит: какие есть варианты? Сменить тренера? Нет, менять тренера я не хочу, я всем довольна. Хочешь за другую страну выступать? Я сначала «Нет» – позиция маленького ребенка. Потом говорю: а какие в этом плюсы? И они – ну, ты сможешь выступать на международной арене. Если получится, сможешь выиграть такие-то старты. Но нужно получить гражданство Казахстана, чтобы дальше было легче. Если ты планируешь дальнейшую спортивную жизнь, хотела бы поехать на Олимпиаду, нам нужно гражданство. Это не быстрый вопрос, если ты за – давай думать об этом, разрабатывать.

В итоге я согласилась. О какой стране – речи не было. Просто был вопрос, и я дала ответ. Было много вариантов, мама предложила проработать тему с Казахстаном, так как она уроженка этой страны. Когда мама сказала про Казахстан и что-то там начало решаться, я пришла к Светлане Владимировне Соколовской. На тот момент я уже – все, хочу выступать за другую страну. Просто потому, что хочу выйти на международную арену, посоревноваться, оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет своей и моей жизни потратили на это. Я 12 лет этим занималась, получила столько травм, которые, скорее всего, еще скажутся на моем здоровье. Вообще все профукать? Нет, я так не хочу», — сказала Самоделкина в подкасте «Что там в миксте?» на Okko.