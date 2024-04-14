Самоделкина: к Плющенко переходила не из-за шоу, но рада в них выступать

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, этим летом сменившая спортивное гражданство на казахское, рассказала, почему решила перейти в академию Евгения Плющенко.

«После ухода от Светланы Соколовской я позвонила Евгению Плющенко. Говорю: «Я бы очень хотела попасть к вам в группу, первым делом упоминаю про Казахстан». Он говорит: «Хорошо, ты будешь выполнять все обязанности, если я говорю – пять произвольных, значит, пять произвольных». Уже было вот так. В этот же день созвонилась с Яной Рудковской. Все важные вопросы обговорили, рассказала про Казахстан. На следующий день – день икс, день просмотра. А я в целом была не в лучшей своей форме, восстановила уже четверной сальхов, но так его прыгала… Мы вышли на улицу, пошли вокруг катка обговаривать все детали. Схему работы. Переходила, естественно, не с первой мыслью о шоу. Хочу тренироваться и соревноваться. А если я буду выступать в шоу, я буду только рада», — сказала Самоделкина в подкасте «Что там в миксте?» на Okko.