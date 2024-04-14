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Самоделкина объяснила, почему не выступили на чемпионате Казахстана в сезоне 2023/24

Самоделкина объяснила, почему не выступили на чемпионате Казахстана в сезоне 2023/24
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, этим летом сменившая спортивное гражданство на казахское, рассказала, объяснила, почему не выступила на чемпионате Казахстана в сезоне 2023/24.

«До чемпионата Казахстана оставалось две недели. У меня вроде бы достаточно все накатано – короткая с акселем, в произвольной два тройных акселя. Контент был очень серьезный. Два акселя в произвольной плюс мои фирменные три каскада в конце. Остается неделя. Я в хорошей форме, высылаю видео прокатов. Прошу – скажите мне, выступаю ли я, в конкурсе, вне конкурса? И нам не отвечают. Просто не отвечают – ни мне, ни маме, ни папе. Остается два дня, я все равно верю, хотя мысленно понимаю, что как будто я не выступаю. Но вдруг мне прямо в этот день напишут – у нас получилось, вылетайте. Проходит чемпионат… Я такая: жаль. Но не расстраиваюсь, думаю: не этот сезон, так следующий.», — сказала Самоделкина в подкасте «Что там в миксте?» на Okko.

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