«Я прыгнула тройной аксель в 11 лет». Самоделкина — об изучении четверных прыжков

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, этим летом сменившая спортивное гражданство на казахское, рассказала, что впервые прыгнула тройной аксель в 11 лет. По словам спортсменки, в те годы среди девочек была конкуренция, кто из юниорок быстрее исполнит сложные прыжки ультра-си. Самоделкина прыгнула тройной аксель одной из первых.

«Я прыгнула тройной аксель в 11 лет. Сейчас все в 10 прыгают четверные лутцы, так что, когда я прыгнула в 11, все говорили: «А, как рано!». А сейчас, когда в 10 лет делают тройной четверной аксель, говорят: «Ну и ладно». И мы занялись прямо тройным акселем. Потому что на тот момент, если говорить про девчонок, с которыми я конкурировала, это Соня Акатьева, в частности, ещё никто не прыгал четверные. Поэтому в межсезонье все следили друг за другом, боролись. И раз, всплывает видео, как Соня Акатьева прыгает четверной тулуп. И все такие: «А она прыгнула, а ты нет». И я такая: «Что мне делать теперь». Все на взводе, что мы не первые. И в конце сезона я как раз на этих эмоциях прыгнула тройной аксель», — сказала Самоделкина в подкасте «Что там в миксте?» на Okko.