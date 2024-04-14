Фото: Елизавета Туктамышева дебютировала в парном катании на шоу Ильи Авербуха

Чемпионка мира, Европы, России Елизавета Туктамышева дебютировала в парном катании с серебряным призёром Олимпийских игр в командном турнире, бронзовым призёром чемпионата мира и Европы Александром Энбертом на шоу Ильи Авербуха «Кармен». Соответствующее фото появилось в одном из аккаунтов в социальных сетях.

Во время проката спортсмены выполнили несколько поддержек. Отметим, что ранее на тренировке Туктамышева и Энберт также делали сложную верхнюю поддержку, при которой партнёр поднимает партнёршу на вытянутой руке над головой.

Напомним, вчера, 13 апреля, Евгения Медведева сообщила о неприятной стычке с фанаткой после этого же спектакля «Кармен». По её словам, одна из поклонниц фигуристки грубо к ней обращалась и нарушала личное пространство.