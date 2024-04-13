Медведева рассказала о неприятной стычке с фанаткой после спектакля «Кармен»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о неприятном инциденте с фанаткой, который произошёл сегодня, 13 апреля, после выступления фигуристки в спектакле «Кармен».

«Друзья, я уже в номере после двух спектаклей. Спасибо, Пермь, что пришли сегодня посмотреть на наш шедевр «Кармен». Но у меня было сегодня не два спектакля, а три. Вы все знаете, как я отношусь к хейту. Но здесь речь пойдёт не про хейт, а про фанатизм по отношению к двум фигуристкам – ко мне и к Алине Загитовой. Я спокойно реагирую на все ситуации, кроме тех, которые нарушают мои личные границы и моё личное пространство. Я вышла раздавать автографы фанатам. И в этой толпе стояла наиприятнейшая, на первый взгляд, женщина – пожилая, с телефоном, улыбалась. И она любезно проводила меня до автобуса.

И тут самое интересное началось. Женщина начала меня снимать без моего согласия и очень сильно нарушать моё личное пространство. Хватать меня за руки и задавать мне, как она думала, наверное, не самые приятные вопросы. Про мою бабушку, про музыку, под которую я катала в «Ледниковом периоде» с Фёдором Федотовым. И говорить, какая я такая-сякая… Чтобы подытожить эту ситуацию. Я сделала вывод, что эти люди – действительно самые преданные фанаты. Причём мои фанаты. Потому что женщина купила билет за свои деньги, отсидела весь спектакль. И ждала меня больше 40 минут на улице, представляете?» – сказала Медведева в своих социальных сетях.