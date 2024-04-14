Российская фигуристка Анна Фролова рассказала о том, как в детстве в её конек воткнули булавку.

«У меня такое раз в жизни было. И в целом ситуация обошла меня стороной, скажем так. Потому что ногу я не поранила в конечном итоге. А булавку мама заметила, вытащила ее. Она была воткнута в носок стельки. Наверное, спасло то, что в детстве мы всегда брали коньки с запасом и, видимо, пальцы просто не достали до булавки. Разбирательств не было. Мы в первую очередь были шокированы тем, что такое вообще может быть. А во вторую очередь, обрадовались, что все обошлось хорошо. А толку — разбираться? Просто решили, что будем внимательнее относиться к своему инвентарю»,— приводит слова Фроловой «Фонтанка».

Напомним, сезон-2023/2024 был для Фроловой одним из самых успешных в карьере. Ей удалось завоевать медали на этапах Гран-при России, Спартакиаде и стать четвёртой на чемпионате России.