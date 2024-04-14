Фигуристка Фролова назвала Александру Трусову одной из лучших подруг

Серебряный призёр Спартакиады-2024, российская фигуристка Анна Фролова назвала Александру Трусову одной из лучших подруг в фигурном катании.

«Мы очень давно с Сашей знакомы. Ну да, дружим. Я прекрасно к Саше отношусь. Это, наверное, достаточно спонтанный такой коннект, потому что я никогда ни с кем специально не начинала общаться, дружить, в целом по жизни. Я с какими-то людьми сталкивалась, с какими-то людьми коннектилась, и это само по себе происходило. Так же и с Сашей. Мы очень много времени проводили и на сборах в этом сезоне. Притом, что Сашка в Москве, я в Питере. Еще я прекрасно общаюсь с Софьей Самоделкиной, Марией Левушкиной, которая тоже раньше занималась фигурным катанием, с Аней Щербаковой. Я со многими фигуристами, фигуристками поддерживаю хорошие отношения. И в этом нет ничего такого. У нас нет никакой вражды на самом деле»,— приводит слова Фроловой «Фонтанка».

Напомним, Фроловой в сезоне-2023/2024 удалось завоевать медали на этапах Гран-при России, Спартакиаде и стать четвёртой на чемпионате России.

Александра Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине, призёром чемпионатов мира и Европы, чемпионкой России. Фигуристка не выступает на официальных соревнованиях с сезона-2022/2023.