Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Фролова назвала Александру Трусову одной из лучших подруг

Фигуристка Фролова назвала Александру Трусову одной из лучших подруг
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Спартакиады-2024, российская фигуристка Анна Фролова назвала Александру Трусову одной из лучших подруг в фигурном катании.

«Мы очень давно с Сашей знакомы. Ну да, дружим. Я прекрасно к Саше отношусь. Это, наверное, достаточно спонтанный такой коннект, потому что я никогда ни с кем специально не начинала общаться, дружить, в целом по жизни. Я с какими-то людьми сталкивалась, с какими-то людьми коннектилась, и это само по себе происходило. Так же и с Сашей. Мы очень много времени проводили и на сборах в этом сезоне. Притом, что Сашка в Москве, я в Питере. Еще я прекрасно общаюсь с Софьей Самоделкиной, Марией Левушкиной, которая тоже раньше занималась фигурным катанием, с Аней Щербаковой. Я со многими фигуристами, фигуристками поддерживаю хорошие отношения. И в этом нет ничего такого. У нас нет никакой вражды на самом деле»,— приводит слова Фроловой «Фонтанка».

Напомним, Фроловой в сезоне-2023/2024 удалось завоевать медали на этапах Гран-при России, Спартакиаде и стать четвёртой на чемпионате России.

Александра Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине, призёром чемпионатов мира и Европы, чемпионкой России. Фигуристка не выступает на официальных соревнованиях с сезона-2022/2023.

Материалы по теме
Фигуристка Фролова рассказала, как на её выступления повлияли четверные прыжки Трусовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android