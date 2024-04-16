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Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс и призвали ISU повысить его стоимость

Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс и призвали ISU повысить его стоимость
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Чемпионы Европы 2020 года в парном катании российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский чисто исполнили четверной выброс сальхов на шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ярославле.

Они опубликовали в социальных сетях видео момента, приложив к нему официальное обращение к Международному союзу конькобежцев.

«Уважаемый ISU! Могли бы вы рассмотреть возможность поднять стоимость за четверные выбросы? Спортсменка на видео выезжает сложнейший элемент в условиях шоу и плохого освещения! Абсолютно без разминки! Нам кажется, что при хорошем освещении и после качественной разминки сделать это будет намного проще! Просим вас с вниманием отнестись к нашей просьбе! Ведь основная задача в спорте – это развитие и движение вперёд», — говорится в заявлении фигуристов.

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