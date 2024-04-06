Бойкова/Козловский больше не лидеры, Грасслю грозит бан. Итоги переходов фигуристов — 2023

Переходы к другим тренерам — больная тема в фигурном катании. Каждый раз, когда кто-то решает поменять тренерский штаб, невольно переживаешь, чем закончится данная авантюра.

Со стороны желание поработать с другим специалистом действительно представляется значительным риском. Разумеется, когда речь не о детях, а взрослых. Впрочем, судьба юных спортсменов последние годы волнует болельщиков не меньше, чем их старших коллег. Просто переходы последних воспринимаются особенно остро, а спокойно относиться к этому нормальному на самом деле процессу у нас в принципе пока не научились.

В прошлом году сменить тренерский штаб осмелилось немало фигуристов. В этом, вероятно, таких будет не меньше.

Чтобы не переживать понапрасну, давайте вспомним, как обстоят дела у тех, кто осуществил трансфер в 2023-м. В большинстве случаев всё не так страшно, как могло показаться на первый взгляд.

Бойкова и Козловский потеряли былое лидерство

Переход Александры Бойковой и Дмитрия Козловского от Тамары Москвиной определённо заслуживает звания наиболее резонансного в прошлом году. Именитая спортивная пара буквально шокировала решением отправиться к Этери Тутберидзе. Тем более сделали они это после максимально успешного сезона, в котором выиграли все основные турниры, в том числе чемпионат России и финал Гран-при России. Принципиальным соперникам и на тот момент одногруппникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову они проиграли лишь на чемпионате Санкт-Петербурга и Кубке Первого канала. Едва ли это могло послужить причиной для переезда из родного Питера в столицу под крыло к Тутберидзе.

А вот вечная конкуренция на тренировках явно не подстёгивала фигуристов, а только довлела над ними. Плюс желание перемен, нового витка развития. Так что Саша и Дима бесстрашно уехали в Москву и теперь вовсю осваивают четверной выброс под бдительным взором кучи наставников и, естественно, самой Этери Георгиевны. Программы, правда, они успели поставить тогда в прежнем тренерском штабе и менять на постановки Даниила Глейхенгауза не посчитали нужным.

Если взглянуть на результаты спортсменов в минувшем сезоне, то их переход от Тамары Москвиной на первый взгляд оправданным не назовёшь. Почти все встречи с Мишиной/Галлямовым ознаменовались для них поражением. Исключением стали прыжковый турнир и Кубок Первого канала, где участники катали по одной, а не по две программы. Идеальных прокатов на стартах практически не было. На Спартакиаде сильнейших Саша и Дима даже сорвали ценнейший элемент в парном виде — поддержку.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Тем не менее сами они уже ощутили положительные сдвиги: элементы выполняются легче, не теряются постоянно, как прежде, уровни, да и катание в целом улучшилось. Пара твёрдо нацелена достичь совершенства к Олимпиаде-2026, так что временное отставание от конкурентов их не беспокоит.

Фролова перезапустила карьеру

После того как Анна Фролова пропустила сезон-2021/2022 из-за стрессового перелома стопы, ей было довольно сложно заново входить в соревновательный режим. К тому же её возвращение совпало с выходом во взрослые. Фигуристка признавалась, что у неё были мысли закончить: всё-таки полтора года нигде не выступала. К счастью, поддержка близких и тренерского штаба помогла пережить этот нелёгкий период. Аня вернулась, но успех к ней не спешил.

На чемпионате России — 2023 она заняла 12-е место, в финале российского Гран-при — 10-е. На этапах никаких медалей не завоевала. Одиночницу снова посетили мысли о завершении карьеры. Она попрощалась с командой Сергея Давыдова и взяла паузу, чтобы подумать.

Желание продолжить кататься привело её к Евгению Рукавицыну. Пришлось переехать из Москвы в Питер, но это полностью окупилось. Аня триумфально перезапустила карьеру и блистала на каждом турнире. Выиграла серебро и золото на этапах российского Гран-при, попала в пятёрку лидеров на чемпионате России и стала второй на Спартакиаде сильнейших. А какие шикарные постановки у неё были в этом сезоне: пронзительная короткая под песню Севары «Там нет меня» и потрясающее танго в произвольной под музыку грузинской группы «Мгзавреби».

Степанова и Букин вернули себе первое место в сборной

Александра Степанова и Иван Букин пропустили постолимпийский сезон из-за беременности партнёрши, но, едва спортсменка родила очаровательную дочку, дуэт вновь приступил к тренировкам. Правда, свой камбэк они доверили не прежним тренерам Ирине Жук и Александру Свинину, а наставнику давних соперников Синициной/Кацалапова — Александру Жулину.

Переход столь опытных спортсменов ожидаемо вызвал резонанс. Часть болельщиков переживала, что танцевальный дуэт потеряет индивидуальность, за которую их так полюбили. Однако эти опасения перевесило то, что Жулин ранее имел опыт восстановления после беременности Татьяны Навки.

С Сашей тоже всё получилось. Фигуристка очень быстро вернула великолепную форму, и они с Ваней вошли в новый сезон. Выступали неидеально, и, будем честны, своего прежнего уровня ещё не достигли. Но с учётом долгого отсутствия на стартах они проделали огромную работу и по праву являются первым номером сборной.

Сотрудничество с Александром Жулиным сложилось благополучно, а шедевральные прокаты наверняка впереди.

Даниелян серьёзно травмировался, но выучил четверной лутц

После серебра чемпионата Европы – 2020 у Артура Даниеляна наметился спад в карьере, который он никак не мог пересилить. После очередного не слишком удачного сезона одиночник прошлой весной перешёл от Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну. Смена московской команды на питерскую отметилась у него усилением контента. В прыжковом арсенале Артура появился четверной лутц, который он сразу начал штурмовать на соревнованиях. К сожалению, сложнейший квад постоянно его подводил, а на этапе Гран-при России спортсмен так неудачно упал в короткой программе, что серьёзно травмировался и снялся с произвольной.

Артуру пришлось пропустить национальный чемпионат, но в конце января он выступил на чемпионате Санкт-Петербурга, где наконец-то выехал четверной лутц. Фигурист признался, что полностью травму не залечил, но надеется восстановиться к следующему сезону. Кроме того, он очень хочет сделать четверной аксель — чисто для себя, вставлять в программу его не планирует. О переходе к Рукавицыну Артур не жалеет. Наоборот, чувствует, что прогрессирует.

Морозов и Ерёменко улетели в США

Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко летом 2023-го вернулись в Россию из Америки, чтобы тренироваться у Анжелики Крыловой. Танцевальный дуэт хорошо подготовился к контрольным прокатам и грозил навязать серьёзную борьбу остальным спортсменам. Однако на первом же старте — Гран-при в Красноярске — с ними случилась беда. Во время разминки перед ритм-танцем Елизавета Шанаева случайно задела коньком Аннабель. Лезвие оставило жуткую рану на ноге фигуристки, и она с трудом откатала программу. На другой день им с Ерёменко пришлось всё-таки сняться.

Анжелика Крылова надеялась, что Аннабель оправится от травмы к последнему этапу Гран-при России в Москве, но вместо этого она вместе с Ерёменко улетела лечиться в США. Ходили слухи, что спортсмены собираются сменить спортивное гражданство, но, по информации нашей федерации фигурного катания, они продолжат сотрудничество с Крыловой, хотя и потренируются какой-то период за океаном.

Самоделкина выступает в шоу у Плющенко

В августе 2023-го Софья Самоделкина взбудоражила желанием выступать на соревнованиях за Казахстан, а в сентябре покинула группу Светланы Соколовской в ЦСКА и стала тренироваться в «Ангелах Плющенко». При этом у Соколовской она и так числилась всего год, а до этого долгое время занималась у Сергея Давыдова. Позже спортсменка призналась, что уйти её фактически «попросили». Возможно, не последнюю роль в этом таинственном деле сыграла история с Казахстаном.

Плющенко хорошо принял Соню и поспособствовал восстановлению ультра-си, которые она потеряла из-за пубертата. Трудности со сменой спортивного гражданства не позволили ей соревноваться в этом сезоне, но участие в ледовых шоу помогло ей не заскучать.

Ожидается, что Соня дебютирует в качестве представительницы Казахстана в этом году. По крайней мере, Плющенко уверял, что у них всё идёт по плану.

Софья Самоделкина Фото: РИА Новости

Рухин собирается кататься долго

Егор Рухин почти не соревновался в сезоне-2022/2023 из-за последствий ковида, а зимой фактически в никуда ушёл от Александра Волкова. Ранее одиночник успел также потренироваться под руководством Тутберидзе и Плющенко, но нигде не чувствовал себя на своём месте. Несколько месяцев он занимался самостоятельно, и только летом на сборах у Алексея Василевского и Юлии Лавренчук приступил к плотной подготовке перед новым сезоном.

В новом тренерском штабе Егор быстро освоился, но каких-то явных успехов на стартах пока не достиг. Самое главное, что он продолжает кататься и собирается делать это достаточно долго. До 25-27 лет точно заканчивать не планирует.

Худайбердиева обрела покой у Жулина

Сезон-2022/2023 выдался для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина не из приятных, хотя они и выиграли тогда чемпионат России в отсутствие Степановой/Букина. Танцевальный дуэт регулярно допускал ошибки на соревнованиях, в том числе падения. Лиза пугала излишней худобой, а их тренер Денис Самохин признавал, что существуют некие проблемы.

На фоне всего этого переход спортсменов к Александру Жулину не стал каким-то сюрпризом. Они воспользовались шансом поменять переставшую устраивать их обстановку и заново обрести мотивацию. В новом сезоне Лиза с Егором излечились от падений и куда увереннее смотрелись на стартах. Они уверенно закрепили за собой второе место в сборной, сразу после безоговорочных лидеров Степановой/Букина. Спарринг на тренировках с последними подстёгивает их работать усерднее.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: РИА Новости

«У меня много всего было интересного в 2023 году. В спорте — за весь год это, наверное, переход в тренерский штаб, где я полностью обрела покой, заново реинкарнировалась, у меня совершенно встала психика в норму. Я почувствовала поддержку от всего тренерского штаба, уверенность. Жулин спокоен, и ты не переживаешь от этого», — рассказывала Худайбердиева о переходе.

Хавронина и Нарижный блестяще провели дебютный сезон

Образовав в январе 2023-го новый танцевальный дуэт, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный также покинули прежние тренерские команды. Новым наставником они выбрали Дениса Самохина. Специалист по достоинству оценил перспективы фигуристов и отлично подготовил их к дебютному общему сезону.

Ира и Дэвид покорили публику классными постановками уже на контрольных прокатах, а затем завоевали и симпатии судей. На этапах российского Гран-при они взяли два серебра, а на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших поднялись на третью ступень пьедестала. Для новоиспечённого дуэта это очень мощное начало совместного спортивного пути. Очень интересно следить, как они проявят себя дальше!

Грасслю грозит дисквалификация за пропуск трёх допинг-тестов

Воспитанником Этери Тутберидзе в начале 2023-го неожиданно стал талантливый итальянский одиночник Даниэль Грассль. Позитивный иностранец не побоялся приехать в Россию, несмотря на осуждение многих зарубежных фанатов. О тренировках в «Хрустальном» он мечтал целых два года, и, когда появилась такая возможность, смело отправился в Москву.

Быстро починить весьма проблемную технику у итальянца в тренерском штабе Тутберидзе, конечно, не получилось. Однако на командном чемпионате мира в апреле он заметно воспрял духом и откатался на порядок лучше, нежели на чемпионатах Европы и мира.

Увы, сотрудничество с «Хрустальным» оказалось лишь временным. В сентябре Даниэль сообщил, что возвращается в Турин, но очень тепло поблагодарил Тутберидзе.

Дальнейшие события ещё более печальны: выяснилось, что спортсмен пропустил три допинг-теста, и теперь ему угрожает дисквалификация до двух лет. На соревнования в этом сезоне Даниэль так и не вышел.