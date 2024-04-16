Илья Малинин посетил матч НХЛ в свитере с номером Александра Овечкина

Чемпион мира в одиночном катании американский фигурист Илья Малинин посетил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Фигурист присутствовал на трибунах в свитере с номером капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Король квадов в здании! Очень тепло приветствуем чемпиона мира и уроженца Фэрфакса Илью Малинина на нашем матче», — говорится в сообщении пресс-службы «Вашингтона» на странице в социальных сетях.

Напомним, матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился победой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:0. За хозяев в этой встрече отличились хоккеисты Джон Карлсон и Ник Дауд. В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз».