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Загитова: все экзамены и зачёты сданы, остались госы и дипломная работа

Загитова: все экзамены и зачёты сданы, остались госы и дипломная работа
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что закончила сессию. Спортсменка сдала экзамены и зачёты. Впереди у спортсменки защита дипломной работы.

«Ну что, ребята, вы можете меня поздравить. Все зачёты сданы, все экзамены сданы. Осталось только сдать госы и дипломную работу. Чуть-чуть осталось! Ну а я побежала уже в аэропорт, потому что скоро у меня вылет во Владивосток», — рассказала фигуристка в собственном телеграм-канале.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года. Россиянка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

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