Алина Загитова объяснила свой визит в свадебный салон

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова объяснила недавнюю публикацию фотографий из свадебного салона.

Сегодня, 12 апреля, Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое состоялось в Москве. В его рамках Загитова представила свой новый показательный номер. Он поставлен под вальс Евгения Доги «Мой ласковый и нежный зверь». Часть программы Загитова откатала в фате.

«Для самых бдительных: я думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. И, на минуточку, платье было не на мне. А на моей подруге», — сказала Загитова в своих социальных сетях.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина (помимо титула чемпионки ОИ) является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года. Россиянка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.