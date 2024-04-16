Камила Валиева — лучшая фигуристка сезона по версии читателей «Чемпионата»

Сегодня, 16 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за лучшую фигуристку сезона-2023/2024. По итогам голосования первое место заняла россиянка Камила Валиева. Второй стала российская фигуристка Маргарита Базылюк, а на третьем месте расположилась японка Каори Сакамото.

Лучшая фигуристка сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата»

Камила Валиева (Россия). Маргарита Базылюк (Россия). Каори Сакамото (Япония). Анна Фролова (Россия). Ксения Синицына (Россия). Алина Горбачёва (Россия). Софья Муравьёва (Россия). Аделия Петросян (Россия). Алиса Двоеглазова (Россия). Дарья Садкова (Россия). Елена Костылева (Россия). Анастасия Губанова (Грузия). Луна Хендрикс (Бельгия).

Напомним, в январе текущего года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с декабря 2021 года, все результаты Валиевой за этот период аннулированы. Если в контексте этих событий исключить Валиеву из голосования, третье место отходит Анне Фроловой.