Камила Валиева — лучшая фигуристка сезона по версии читателей «Чемпионата»

Сегодня, 16 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за лучшую фигуристку сезона-2023/2024. По итогам голосования первое место заняла россиянка Камила Валиева. Второй стала российская фигуристка Маргарита Базылюк, а на третьем месте расположилась японка Каори Сакамото.
Лучшая фигуристка сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата»
- Камила Валиева (Россия).
- Маргарита Базылюк (Россия).
- Каори Сакамото (Япония).
- Анна Фролова (Россия).
- Ксения Синицына (Россия).
- Алина Горбачёва (Россия).
- Софья Муравьёва (Россия).
- Аделия Петросян (Россия).
- Алиса Двоеглазова (Россия).
- Дарья Садкова (Россия).
- Елена Костылева (Россия).
- Анастасия Губанова (Грузия).
- Луна Хендрикс (Бельгия).
Напомним, в январе текущего года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с декабря 2021 года, все результаты Валиевой за этот период аннулированы. Если в контексте этих событий исключить Валиеву из голосования, третье место отходит Анне Фроловой.