«Мы предусмотрели все желания Алины». Леонов — о школе фигурного катания Загитовой

Минспорта республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что для строительства школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой республика будет искать деньги.

«Мы сформировали техническое задание, дано задание на проектирование школы. Проект будет реализован в течение лета. У нас будет закончен проект с финальной ценой и будем искать деньги. Мы пока не понимаем, сколько он будет стоить. Проект нестандартный, мы предусмотрели все желания Алины, будут учтены все её требования, это будет компактный центр. Он будет без трибун, можно проводить соревнования, но для глобальных соревнований у нас есть «Татнефть-Арена»», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Загитова достигла соглашения с главой Татарстана Рустамом Миннихановым об открытии школы фигурного катания в республике.