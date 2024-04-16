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Трусова — о травме ноги: просто не делаю МРТ, не знаю, зажила она или нет

Трусова — о травме ноги: просто не делаю МРТ, не знаю, зажила она или нет
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Серебряный призёр Олимпиады--2022 Александра Трусова рассказала, в каком состоянии её травмированная нога, заявив, что не знает, зажила она или нет.

«Я просто не делала МРТ, не знаю, зажила она или нет, дело в этом. Нет такого, что я тренируюсь, прыгаю, а она болит — нет. Я её заматываю на всякий случай тейпом. Если вдруг я неудачно приземлюсь или решу поиграть в футбол и мне бить надо правой ногой, а она у меня чуть-чуть слабая, я её заматываю просто и спокойно играю, как все люди, не переживаю», — рассказала Трусова в новом выпуске «Прокат Show».

Напомним, Трусова подвернула ногу ещё около двух лет назад и до сих пор надевает тейп на каждую тренировку. Сама спортсменка говорила, что, возможно, тейп — это уже перестраховка и психологический момент.

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