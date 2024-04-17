Трусова предположила, когда можно будет включать пятерные прыжки в программу

Серебряный призёр Олимпиады--2022 Александра Трусова рассказала, что пятерные прыжки могут скоро войти в программу, а для действующего рекордсмена по прыжкам Ильи Малинина из США нет проблем в них и сейчас.

«Да я думаю, что скоро, и я думаю, что для Ильи (Малинина. — Прим. «Чемпионата») нет проблем в этом. Я не знаю почему (он не делает их. — Прим. «Чемпионата»), может, они пока считают это травмоопасным», — рассказала Трусова на You-Tube-канале Okko.

Напомним, сама фигуристка стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе. Она прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, также каскад четверной лутц — тройной тулуп. Ранее подобным достижением отмечались только мужчины.

Сейчас Трусова выступает в основном в ледовых шоу, но официально о завершении спортивной карьеры не объявляла.