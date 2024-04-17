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Трусова рассказала, сколько она переживала расставание с Кондратюком

Трусова рассказала, сколько она переживала расставание с Кондратюком
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Серебряный призёр Олимпиады--2022 Александра Трусова рассказала, сколько времени ушло на переживание расставания с фигуристом Марком Кондратюком.

«Месяца три-четыре. С начала августа и до начала ноября примерно. Всё, что происходило у меня и как меня поддерживали — это определённая история, которой я не буду делиться, потому что просто не считаю правильным выносить это», — рассказала Трусова на You-Tube-канале Okko.

Напомним, пара рассталась летом 2023 года, но долгое время фигуристы никак не комментировали разрыв. В интервью Трусова поделилась, что расставание было инициативой Кондратюка и он поставил спортсменку перед фактом о том, что не готов продолжать отношения. Сама Александра пыталась вернуть их ещё какое-то время.

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