Трусова — о постановке программы «Шопен»: это первый раз, когда Тутберидзе ставила сама

Серебряный призёр Олимпиады--2022 Александра Трусова рассказала об участии заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в постановке показательной программы «Шопен».

«Она всегда участвует в постановке. Больше, по идее, может. Иногда она говорит, что «концовка – всегда на вас». Или она может сказать, что она хочет, а Даниил Маркович Глейхенгауз додумает, как бы это удобнее сделать. Так вот было с AC/DC. А именно чтобы она полностью поставила номер– это для меня первый раз», — рассказала Трусова на You-Tube-канале Okko.

Отметим, в апреле во многих городах России проходит ледовое шоу Тутберидзе. С самого начала в качестве участников шоу были заявлены Загитова, Щербакова, Медведева, Валиева. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил к участию в туре пригласили серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. В туре Тутберидзе спортсменка уже показала три новых номера — под Максим, AC/DC и Елену Ваенгу.