Медведева: меня больше заряжают комментирование и съёмки, а не фигурное катание

Двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева сообщила о том, что на данный момент деятельность вне катка нравится ей больше, чем фигурное катание.

«У меня запланирован отдых — это единственное, что даёт силы. Отдыхать не получается, к сожалению, но поздней весной и в начале лета будет перерыв. Для меня всё-таки более свежее что-то — это светские мероприятия. Понятное дело, что на каждый день их тоже не очень хочется пихать — баланс должен быть. Но больше заряжает меня комментирование, съёмки, ивенты, а фигурное катание — это моё дело и профессия», — приводит слова Медведевой Sport24.

Напомним, последним официальным соревнованием Медведевой является чемпионат России 2020 года. В 2021 году фигуристка сообщила о пропуске предстоящего олимпийского сезона и не была включена в состав сборной России. В апреле 2023 года официально объявила о завершении спортивной карьеры.