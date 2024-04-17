Малинин — о русском языке: я говорю и понимаю, но с чтением и письмом дела обстоят хуже

Чемпион мира 2024 года, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин рассказал о том, насколько хорошо он владеет русским языком.

«На каком языке проще читать — на русском или английском? На английском. По-русски я тоже смогу прочесть, но это займёт больше времени. Конечно, я обойдусь без гугл-переводчика, но пару раз зависну. Поэтому, наверное, нельзя сказать, что я свободно владею русским языком. Я говорю и понимаю, но с чтением и письмом дело обстоит куда хуже. Дома мы тоже общаемся только по-русски. И я ходил в русскоязычный детский сад», — сказал Малинин.

Напомним, родители спортсмена — Татьяна Малинина и Роман Скорняков — уроженцы России, которые в своё время выступали за Узбекистан, а позднее переехали в Америку. Малинин родился уже в США и представляет именно эту страну на соревнованиях.