Малинин: мне хочется стабильно прыгать тройные прыжки в обе стороны

Чемпион мира 2024 года, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин высказался об изучении тройных прыжков с правой стороны — в обратную сторону от той, в которую он обычно делает. Отметим, что к этому моменту почти все двойные прыжки, выполненные в подобной технике, у него уже получились.

«Мне кажется прикольным научиться прыгать в другую сторону. С левой ноги я уже все прыжки выучил – теперь интересно сделать их и с правой. Я об этом давно думаю, мне хочется стабильно прыгать в обе стороны. Цель – освоить все тройные. Насчёт четверных не знаю, у меня ушло 11 лет, чтобы их выучить. А на то, чтобы запрыгать их с другой ноги, может уйти ещё 11 лет (смеётся). Я освоил почти все двойные, и, если буду больше тренироваться, тройные точно не проблема», — сказал Малинин.

Напомним, ранее в своих социальных сетях Малинин выкладывал, как исполнил двойной прыжок в обратную сторону на тренировке перед шоу Stars on ice, проходящим в апреле этого года в Японии.