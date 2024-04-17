Малинин: люблю, как мама готовит блюда русской кухни — борщ, пельмени, котлеты

Американский фигурист Илья Малинин, в сезоне-2023/2024 выигравший все главные титулы в мужском одиночном фигурном катании — чемпионат мира и финал Гран-при, рассказал про любимую еду. По словам спортсмена, ему нравится, как его мама, уроженка России, готовит блюда русской кухни.

«Я обожаю, как готовит мама. Борщ, пельмени, котлеты – у неё здорово получается традиционная русская еда. Но европейские блюда она тоже готовит – я, например, фанат её пасты», — сказал Малинин.

Напомним, родители спортсмена — Татьяна Малинина и Роман Скорняков — уроженцы России, которые в своё время тренировались в Екатеринбурге и выступали за Узбекистан, а позднее переехали в Америку. Малинин родился уже в США и представляет именно эту страну на соревнованиях.