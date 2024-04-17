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Ильиных отреагировала на слова Жулина о том, что во время карьеры у неё «торчала попка»

Ильиных отреагировала на слова Жулина о том, что во время карьеры у неё «торчала попка»
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Бывшая российская фигуристка Елена Ильиных, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призёр Сочи в личном турнире, отреагировала на слова её бывшего тренера Александра Жулина о том, что во время карьеры у неё «торчала попка». По мнению специалиста, эта проблема в технике не позволила ей с партнёром Никитой Кацалаповым добиться ещё больших успехов в спорте.

«Я воздержусь от комментариев», — написала Ильиных в своих социальных сетях, добавив множество улыбающихся смайликов и прикрепив соответствующую фотографию с «торчащей попкой».

Фото: Личный архив Ильиных

Напомним, Ильиных долгие годы каталась с Кацалаповым, но вскоре после ОИ в Сочи пара распалась по инициативе партнёра, который сразу начал скатываться с возлюбленной Викторией Синициной. Ильиных не участвовала в соревнованиях с 2017 года, но официально карьеру завершила лишь в 2019 году.

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