Медведева: в теннисе ОИ — не главный старт, хочется видеть там тех, кому это необходимо

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева неоднозначно ответила на вопрос, будет ли болеть за российских теннисистов на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Знаете, в теннисе Олимпийские игры – не самый главный старт в карьере. У них есть Уимблдон, у них есть турниры «Большого шлема», у них есть поважнее соревнования. Было бы здорово, если бы до Олимпийских игр допустили спортсменов, для которых это жизненно необходимо. Здорово, что наших ребят допустили, конечно, я буду смотреть, конечно, я буду болеть за наших теннисистов.

Но всё-таки Олимпийские игры для каждого фигуриста, для каждого спортсмена – это мечта. Конечно, ни одни Игры до конца моих дней не пройдут мимо меня. Но хотелось бы видеть на ОИ не только ребят, которые…, да, выступают, да, займут, но потом поедут на Уимблдон и там будут реальными звёздами в своём спорте. Но и ребят, для которых это жизненно необходимо», — сказала Медведева в интервью News.ru.