Фигурист Зонов — о самом ярком событии сезона: падение на дорожке после чистой программы

Ученик Валентины Чеботарёвой, призёр этапа Гран-при России среди юниоров, победитель III Российско-китайских молодёжных игр (2022) Фёдор Зонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой выделил самое яркое событие в минувшем сезоне.

– Можешь ли выделить самое яркое событие в сезоне?

— Падение на дорожке после чистой короткой программы и всех исполненных прыжков на Гран-при в Казани.

– В стиле Ильи Малинина?

– Это кстати было как раз через неделю после того этапа Ильи (смеётся). И я тоже прилёг. Еду, смотрю – судьи сидят, и я тоже решил присесть. И после этого старта я понял, что отобрался на чемпионат России, и это тоже было одним из приятных моментов в сезоне.

Отметим, на дебютном взрослом чемпионате России — 2024 спортсмен занял 16-е место.