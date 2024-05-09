Камила Валиева рассказала о своих прадедушках-участниках ВОВ

Чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов российская фигуристка Камила Валиева поделилась историей участников Великой Отечественной войны из своей семьи. Спортсменка рассказала о прадедушках, которые ушли на фронт.

«Идрисов Рахматулла Идрисович. С 20 сентября 1940 года был на службе в армии. Встретил войну на земле Латвии. Был пулемётчиком 268-го стрелкового полка Прибалтийского фронта. Попал в плен. С большой болью рассказывал, что пришлось ему пережить в плену. После войны продолжал воевать. Вернулся домой только в декабре 1946 года.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович. Был пулемётчиком в стрелковой дивизии. В составе 2-го Украинского фронта прошёл семь стран и дошёл до Берлина. Был награждён Орденом Красной звёзды, Орденом Отечественной войны ІІ степени, медалью Жукова, за взятие Вены, за победу над Германией и многими другими наградами. После 9 мая 1945 года продолжал служить и вернулся домой в декабре 1945 года. Любим, помним, гордимся!», — написала фигуристка в своём телеграм-канале.