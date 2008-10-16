Самый титулованный игрок бундеслиги

16 октября впервые в истории футбола российская команда праздновала победу в международном матче, советские футболисты провели первый матч с зарубежными профессионалами, в подмосковном Королёве появился на свет любимец российских болельщиков Андрей Тихонов, а в Карлсруэ родился пользовавшийся аналогичным успехом у болельщиков Германии Мехмет Шолль – самый титулованный игрок немецкой бундеслиги.

События

16 октября 1910 года российская команда впервые праздновала победу в международном матче. У себя на поле сборная Санкт-Петербурга выиграла у команды чехословацкого клуба «Коринтианс» со счётом 5:4.

16 октября 1932 года на заседании бундестага немецкого футбольного союза президент этой организации Феликс Линеманн предложил создать общую профессиональную рейхслигу, однако вскоре к власти в стране пришли нацисты, которые решительно выступали против профессионального спорта, и идею Линеманна пришлось забыть. Профессиональная лига в Германии (ФРГ) была образована лишь в 1963 году.

16 октября 1934 года советские футболисты впервые сыграли с профессиональным зарубежным клубом. Гостившая в Чехословакии сборная Москвы обыграла одного из лидеров местного чемпионата команду «Жиденице» из города Брно (3:2), в составе которой выступали три футболиста национальной сборной: вратарь Буркерт (дублёр великого Планички), Рульц и Штерц. Два гола в нашей команде забил динамовец Михаил Якушин, один – выступавший за «Серп и Молот» Вадим Потапов. Вот в каком составе играла сборная Москвы: И. Рыжов (ЦДКА) – Ал. Старостин (капитан, «Промкооперация»), В. Тетерин («Динамо») – А. Рёмин («Динамо»), Ан. Старостин («Промкооперация»), Е. Никитин (ЦДКА) – В. Потапов («Серп и Молот»), М. Якушин («Динамо»), С. Иванов («Динамо»), В. Степанов («Промкооперация»), С. Ильин («Динамо»). Интересно, что по окончании матча в раздевалку нашей команды зашёл и поздравил игроков с победой постаревший Роберт Фёдорович Фульда – первый председатель Московской футбольной лиги, после революции проживавший за границей.

16 октября 1955 года состоялся финальный матч очередного розыгрыша Кубка СССР. В нём сошлись московские клубы ЦДКА и «Динамо». Со счётом 2:1 победили армейцы. Оба гола у победителей провёл форвард Владимир Агапов (один из них – с пенальти). У динамовцев отличился хавбек Владимир Рыжкин. Добавим, что за всю истории финалов Кубка СССР (России) ЦСКА и «Динамо» встречались в нём трижды. Два раза (в 1945 и 1955 году) победу с одинаковым счётом 2:1 праздновали красно-синие, а вот в 1967 году бело-голубые взяли убедительнейший реванш – 3:0.

16 октября 1985 года сборная ФРГ потерпела первое поражение в квалификационных матчах чемпионата мира, уступив на своём поле Португалии – 0:1. Для бундестим, игравшей в отборочных поединках мундиалей с 1934 года, это была первая неудача в течение 37 проведённых встреч. В контексте того, что сборная Германии является соперником сборной России по отборочной группе ЧМ-2010, отметим: за всю историю участия в квалификационных циклах мировых первенств, вобравшую в себя 62 матча, немцы проигрывали всего лишь дважды — 16 октября 1985 года Португалии (0:1), а 1 сентября 2001 года Англии (1:5). Причём оба раза бундестим терпела фиаско дома: в Штутгарте и Мюнхене соответственно.

16 октября 1996 года в беспорядках, сопутствовавших отборочному матчу ЧМ-1998 Гватемала – Коста-Рика, погибли 84 человека, около 180 получили ранения. Люди пострадали в результате колоссальной давки, которая возникла из-за того, что организаторы матча напечатали билетов больше, чем могла вместить арена «Эстадион Насьональ Матео Флорес». Кроме того, на игру было продано множество поддельных билетов. Таким образом, согласно оценкам экспертов, на матч пытались попасть почти 50 000 человек, тогда как стадион был рассчитан на 39 500 зрителей.

16 октября 2004 года арбитр Рене Темминк прервал на 80-й минуте при счёте 0:2 матч чемпионата Голландии «АДО Ден Хааг» — «ПСВ Эйндховен». Причиной этого послужили оскорбления, выкрикиваемые болельщиками хозяев в адрес рефери и темнокожих футболистов гостей. 4 ноября ассоциация футбола Голландии утвердила результат матча – 2:0 в пользу «ПСВ Эйндховена».

Люди

16 октября родились:

Амансио Амаро Варела (Амансио) (1939 г.р.) – нападающий сборной Испании с 1962 по 1974 год (42 матча, 11 мячей), чемпион Европы 1964 года, участник чемпионата мира 1966 года. Выступал за испанские клубы «Виктория» (1954-1958), «Депортиво» (1958-1962), «Реал» (1962-1976). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1966), чемпион Испании (1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976), обладатель Кубка Испании (1970, 1974, 1975), лучший бомбардир чемпионата Испании (1969, 1970).

Уроженец Галисии. Был широко известен как футболист мадридского «Реала» 1960-1970-х годов, приглашался в сборную мира ФИФА. По окончании карьеры тренировал детские команды «Королевского клуба», баллотировался на пост президента «Реала». По ходу сезона-1985/86 возглавлял первую команду «сливочных».

Арсениу Триндаде Дуарте (Арсениу) (1925 г.р.) – нападающий, один из ведущих футболистов лиссабонской «Бенфики» 1940-1950-х годов. Сыграл за клуб в чемпионате Португалии 313 матчей (забил 211 мячей). Чемпион Португалии (1945, 1950, 1955), обладатель Кубка Португалии (1944, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955). За сборную Португалии сыграл 2 матча. Умер 11 февраля 1986 года.

Томас «Томми» Джеммил (1943 г.р.) – защитник сборной Шотландии с 1966 по 1971 год (18 матчей, 1 мяч). Выступал за «Колтнесс Юнайтед» Шотландия (1959-1961), «Селтик» Шотландия (1961-1971), «Ноттингем Форест» (1971-1973), «Данди» Шотландия (1973-1976). Обладатель Кубка европейских чемпионов 1967 года, чемпион Шотландии (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972), обладатель Кубка Шотландии (1965, 1967, 1969, 1971). Сыграл за «Селтик» 418 матчей (забил 64 мяча).

Выступал на позиции левого защитника. Являлся штатным пенальтистом «Селтика»: реализовал 34 11-метровых удара из 37.

Эрнст Куцорра (1905 г.р.) – нападающий сборной Германии с 1927 по 1938 год (12 матчей, 7 мячей), участник Олимпийских игр 1928 года. Выступал за немецкий «Шальке-04» (1927-1950). Чемпион Германии (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942), обладатель Кубка Германии (1937).

Один из лучших футболистов в истории «Шальке-04». Родился в Гельзенкирхене – в семье иммигрантов из Восточной Пруссии. За «Шальке-04» играл с 14 лет. Был женат на сестре своего партнёра по команде Фрица Шепана. Являлся сильнейшим игроком Германии на своей позиции, но очень мало выступал за сборную страны из-за конфликта с её тренером Отто Нерцем. Одно время использовался фашистской пропагандой, показывавшей на его примере, каких высот может достичь человек славянского происхождения в арийском обществе. Однако сам Куццора придерживался нейтральных политических взглядов. Выходил на поле до 45 лет для того, чтобы после Второй мировой войны прокормить свою семью: ведь немецкие футболисты получали тогда за игру дефицитные продукты. По завершении карьеры открыл табачный магазин. В 1985 году получил звание почётного гражданина Гельзенкирхена. Умер 1 января 1990 года.

Алфредо Морейра Жуниор (Зезе Морейра) (1917 г.р.) – бразильский нападающий 1920-1940-х годов. Выступал за бразильские клубы «Спорт», «Палестра Италья», «Фламенго», «Ботафого». Прославился на тренерском поприще. В 1952 году и с 1954 по 1955 год возглавлял сборную Бразилии. Выступал с ней на чемпионате мира-1954 в Швейцарии. Считается одним из пионеров тактической схемы 4-2-4. Умер 10 апреля 1998 года.

Штефан Ройтер (1966 г.р.) – защитник сборной Германии (ФРГ) с 1987 по 1998 год (69 матчей, 2 гола), чемпион мира 1990 года, чемпион Европы 1996 года, вице-чемпион Европы 1992 года, участник чемпионата мира 1998 года. Выступал за «Нюрнберг» Германия (1984-1988), «Баварию» Германия (1988-1991), «Ювентус» Италия (1991-1992), «Боруссию» Дортмунд, Германия (1992-2004). В чемпионатах Германии и Италии сыграл 554 матча (забил 28 мячей). Обладатель Межконтинентального кубка (1997), обладатель Кубка европейских чемпионов (1997), чемпион Германии (1989, 1990, 1995, 1996, 2002), обладатель Суперкубка Германии (1990, 1995, 1996).

Мог сыграть в средней линии и обороне. Обладал высокой скоростью: сто метров пробегал быстрее 11 секунд. За это получил прозвище Турбо. С января 2006 года работает в структуре «Мюнхена-1860».

Пауло Роберто Фалькао (1953 г.р.) – полузащитник сборной Бразилии с 1976 по 1986 год (29 матчей, 9 мячей), участник чемпионатов мира 1982 и 1986 года. Выступал за «Интернасьонал» Бразилия (1972-1980), «Рому» Италия (1980-1985), «Сан-Паулу» Бразилия (1985-1986). В чемпионатах Бразилии и Италии сыграл 274 матча (забил 43 мяча). Чемпион Италии (1983), обладатель Кубка Италии (1981, 1984), чемпион Бразилии (1975, 1976, 1979).

Универсальный полузащитник, одинаково успешно организовывавший атаки своей команды и разрушавший наступательные действия соперника. В «Роме» заработал прозвище Восьмой Император Рима, поскольку выступал под номером восемь. Его карьеру на Апеннинах раньше срока прервали травма колена и конфликт с президентом клуба Дино Виолой. На момент выступлений в серии А являлся её самым высокооплачиваемым футболистом. По окончании карьеры недолгое время был тренером национальной сборной Бразилии (в 1990-1991 году), с 1994 по 1997 год работал со сборной Японии. Сейчас трудится спортивным журналистом и экспертом на бразильском телевидении.

Джеймс «Джимми» Хоган (1882 г.р.) – английский нападающий начала ХХ века, прославившийся затем на тренерском поприще. Считается одним из первопроходцев в этой области. Много и плодотворно работал в Швейцарии, Германии, Венгрии, Англии, тренировал сборные Австрии и Голландии. Внёс огромный вклад в развитие футбола на европейском континенте. Умер 30 января 1974 года

Мехмет Шолль (1970 г.р.) – полузащитник сборной Германии с 1995 по 2002 год (36 матчей, 8 мячей), чемпион Европы 1996 года. Выступал за немецкие клубы «Карлсруэ» (1989-1992) и «Бавария» (1992-2007). В чемпионатах Германии сыграл 392 матча (забил 98 мячей). Всего за карьеру провёл на клубном уровне 530 матчей (забил 129 мячей). Обладатель Кубка европейских чемпионов (2001), обладатель Кубка УЕФА (1996), обладатель Межконтинентального кубка (2001), чемпион Германии (1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), обладатель Кубка Германии (1998, 2000, 2003, 2005, 2006), обладатель Кубка немецкой лиги (1997, 1998, 1999, 2000, 2004).

Родился в ФРГ. Сын турецких иммигрантов. Большую часть карьеры провёл в роли атакующего хавбека. 15 сезонов выступал за «Баварию», стал легендой клуба. Один из самых титулованных футболистов в истории немецкой бундеслиги, выигравший её восемь раз (столько же побед только у Оливера Кана). Неоднократно получал травмы и поэтому в 2002 году принял решение больше не выступать за сборную Германии. Был очень популярен у немецких болельщиков независимо от клубных привязанностей. Перед чемпионатом мира-2006 они передали через Интернет петицию тренеру бундестим Юргену Клинсманну с просьбой включить Шолля в заявку на турнир. Подписи под ней поставили более ста тысяч человек. Однако Клинсманн к мнению фанов не прислушался. Повесил бутсы на гвоздь полтора года назад.

16 октября родились футболисты, игравшие в Премьер-Лиге чемпионата России*:

Милан Йович (1975 г.р., Сербия, полузащитник). Выступал: «Спартак» Москва (2000), «Черноморец» Новороссийск (2000-2001), «Ростов» Ростов-на-Дону (2001), «Сатурн» Московская область (2002-2003). Сыграл 72 матча, забил 2 мяча.

Эрик Линкар (1978 г.р., Румыния, полузащитник). Выступал: «Амкар» Пермь (2004-2006). Сыграл 28 матчей, забил 2 мяча.

Юрий Мокрицкий (1970 г.р., Украина, защитник). Выступал: «Жемчужина» Сочи (1997-1998). Сыграл 14 матчей.

Андрей Тихонов (1970 г.р., нападающий и полузащитник). Выступал: «Спартак» Москва (1992-2000), «Крылья Советов» Самара (2001-2004), «Химки» Химки (2007). Сыграл 317 матчей, забил 91 мяч.

* данные на начало сезона-2008.