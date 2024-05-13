Фабрегас ответил на вопрос о возможном переходе Варди в «Комо»

Помощник тренера итальянского «Комо» Сеск Фабрегас отреагировал на слухи о возможном подписании нападающего Джейми Варди.

«Варди не является целью «Комо» на новый сезон. Мы подпишем игроков, которые поверят в наш проект и захотят выступать здесь. Мы соберём конкурентоспособный состав», – приводит слова Фабрегаса журналист Николо Скира в соцсетях.

Ранее «Лестер» гарантировал себе участие в новом сезоне английской Премьер-Лиги спустя год после вылета.

37-летний Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал две результативные передачи.