Медиалига: результаты матчей четвёртого тура

Завершились все матчи четвёртого тура Медиалиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами тура.
Lotus – «Деньги Рокетов» – 0:3
FC Bus – ФК «10» – 0:6
DMedia – «Амкал» – 1:0
Fight Nights – СКА – 2:1
«Народная Команда» – «Тандем» – 0:1
«Родина Медиа» – ЛФК «Рома» – 2:1
«БроукБойз» – GOATS – 1:2
ФК «Матч ТВ» – «Кони» – 2:3
По итогам четырёх туров Медиалиги лидерами групп являются — «Родина Медиа», ФК «10», D Media и «БроукБойз».
Пятый сезон Медиалиги проходит с 19 апреля по 27 июля. Победителем четвёртого сезона Медиалиги является «Титан», который в финальном матче прошлого года обыграл Broke Boys в серии послематчевых пенальти.
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