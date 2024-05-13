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Медиалига: результаты матчей четвёртого тура

Медиалига: результаты матчей четвёртого тура
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Завершились все матчи четвёртого тура Медиалиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами тура.

Lotus – «Деньги Рокетов» – 0:3
FC Bus – ФК «10» – 0:6
DMedia – «Амкал» – 1:0
Fight Nights – СКА – 2:1
«Народная Команда» – «Тандем» – 0:1
«Родина Медиа» – ЛФК «Рома» – 2:1
«БроукБойз» – GOATS – 1:2
ФК «Матч ТВ» – «Кони» – 2:3

По итогам четырёх туров Медиалиги лидерами групп являются — «Родина Медиа», ФК «10», D Media и «БроукБойз».

Пятый сезон Медиалиги проходит с 19 апреля по 27 июля. Победителем четвёртого сезона Медиалиги является «Титан», который в финальном матче прошлого года обыграл Broke Boys в серии послематчевых пенальти.

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