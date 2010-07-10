Спаллетти поблагодарил хозяев за гостеприимство

— Прежде всего, хотелось бы поблагодарить хозяев за прием. Нас очень хорошо встретили. Большое спасибо. С такой хорошей командой как «Алания» играть на ее поле сложно. Главное, что нам нужно было сделать – дождаться своего момента и одновременно обезопасить собственные ворота. Мы хорошо играли, ничего не позволяли сделать сопернику, а сами создавали опасные ситуации, одна из которых закончилась одиннадцатиметровым. После этого нам стало проще, мы успокоились и взяли игру в свои руки.
Не думаю, что вина в конечном результате лежит только на игроках «Алании». Ребята молодцы, особенно в завершающей стадии атак. «Алания» не позволяла нам играть в быстрый футбол, тем более трава была высоковата. Моя команда действовала очень организовано, поэтому у «Алании» не получилось создать ничего серьезного.
— «Алания» была настолько плоха или «Зенит» сыграл хорошо?
— Не думаю, что вина в конечном результате лежит только на игроках «Алании». Ребята молодцы, особенно в завершающей стадии атак. «Алания» не позволяла нам играть в быстрый футбол, тем более трава была высоковата. Моя команда действовала очень организовано, поэтому у «Алании» не получилось создать ничего серьезного. Мы оказались хороши и в том, что эффективно использовали стандартные положения.
— После перерыва вы ставили задачу сыграть по счету?
— Я знаю реалии российского футбола и в курсе возможностей «Алании». Если команде соперника дать даже маленький шанс, она может поймать кураж, и будут большие проблемы. После перерыва стояла задача не терять равновесия, баланса, плюс идти вперед.
— Как чувствует себя Анюков?
— Анюков получил сильный удар по голове. В перерыве он лежал в раздевалке, у него кружилась голова, и он еще не пришел в себя. Но после матча я видел, что Анюкову значительно лучше. Разумеется, завтра будет сделано обследование.
— Ожидаются усиления под Лигу чемпионов?
— Я доволен своей командой. Конечно, все можно улучшить. Но не нужно впадать в заблуждение. Уровень игроков «Зенита» очень высок, значит, нам необходимо приобретать футболистов, которые реально усилят игру. Считаю, что в команде собраны игроки хорошего класса, ни с кем из них нет желания расставаться.
— Вопрос с Бухаровым решен или в стадии решения?
— Я не могу быть уверенным в том, чего у меня нет в наличии. Сейчас Бухаров — это игрок Рубина, и сегодня он забил гол за свой клуб. Мне нравится Кержаков, который сегодня отыграл очень здорово. С его помощью мы смогли открыть счет и взять игру под контроль. У нас есть поговорка: трава, которая растет ближе к дому, – зеленее. Я следую ей.
— Ваш прогноз на финал чемпионата мира.
— Испания.
Визави итальянского тренера Владимир Шевчук отметил, что «Алания» изначально настраивалась на победу, и посетовал на психологический фактор.
Провели разные таймы. Благодарен ребятам: они не развалились после третьего пропущенного гола и во втором тайме продолжали играть, комбинировали, создавали голевые моменты, забили гол. Нам больше нечего было терять, а «Зенит» действовал по счету. Настрой на победу был очень сильный, но этот фактор сковывал нас в атаке, играли с боязнью. Я предупреждал, что «Зенит» очень много забивает со стандартов.
— Провели разные таймы. Благодарен ребятам: они не развалились после третьего пропущенного гола и во втором тайме продолжали играть, комбинировали, создавали голевые моменты, забили гол. Нам больше нечего было терять, а «Зенит» действовал по счету. Настрой на победу был очень сильный, но этот фактор сковывал нас в атаке, играли с боязнью. Я предупреждал, что «Зенит» очень много забивает со стандартов.
— С чем связана такая быстрая замена Хомича?
— С тремя пропущенными голами. Он явно психологически поплыл. Неудачно сыграл на выходе при угловом, привез пенальти, а затем пропустил гол издали. В общем, действовал нервно. Будет ли отныне в воротах стоять Кержаков — пока не решил.
— Считаете ли Вы, что сегодняшняя игра оголила кадровые проблемы, особенно в передней линии?
— Проблемы есть. Кузнецов находится в подвешенном состоянии. 15 июля у него заканчивается контракт, и вопрос по нему еще не решен. Даду старается, но забивать у него не получается.
— Какие планы на Кубок России?
— Будем играть на победу.
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