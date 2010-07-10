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Спаллетти поблагодарил хозяев за гостеприимство

Спаллетти поблагодарил хозяев за гостеприимство
Валериан Туганов
Спаллетти поблагодарил хозяев за гостеприимство
После победы во Владикавказе Лучано Спаллетти поблагодарил хозяев за гостеприимство, отдал дань уважения сопернику, а на вопрос о трансфере Бухарова предпочел ответить философски.
Футбол / РПЛ 0

— Прежде всего, хотелось бы поблагодарить хозяев за прием. Нас очень хорошо встретили. Большое спасибо. С такой хорошей командой как «Алания» играть на ее поле сложно. Главное, что нам нужно было сделать – дождаться своего момента и одновременно обезопасить собственные ворота. Мы хорошо играли, ничего не позволяли сделать сопернику, а сами создавали опасные ситуации, одна из которых закончилась одиннадцатиметровым. После этого нам стало проще, мы успокоились и взяли игру в свои руки.

Не думаю, что вина в конечном результате лежит только на игроках «Алании». Ребята молодцы, особенно в завершающей стадии атак. «Алания» не позволяла нам играть в быстрый футбол, тем более трава была высоковата. Моя команда действовала очень организовано, поэтому у «Алании» не получилось создать ничего серьезного.

— «Алания» была настолько плоха или «Зенит» сыграл хорошо?
— Не думаю, что вина в конечном результате лежит только на игроках «Алании». Ребята молодцы, особенно в завершающей стадии атак. «Алания» не позволяла нам играть в быстрый футбол, тем более трава была высоковата. Моя команда действовала очень организовано, поэтому у «Алании» не получилось создать ничего серьезного. Мы оказались хороши и в том, что эффективно использовали стандартные положения.

— После перерыва вы ставили задачу сыграть по счету?
— Я знаю реалии российского футбола и в курсе возможностей «Алании». Если команде соперника дать даже маленький шанс, она может поймать кураж, и будут большие проблемы. После перерыва стояла задача не терять равновесия, баланса, плюс идти вперед.

— Как чувствует себя Анюков?
— Анюков получил сильный удар по голове. В перерыве он лежал в раздевалке, у него кружилась голова, и он еще не пришел в себя. Но после матча я видел, что Анюкову значительно лучше. Разумеется, завтра будет сделано обследование.

— Ожидаются усиления под Лигу чемпионов?
— Я доволен своей командой. Конечно, все можно улучшить. Но не нужно впадать в заблуждение. Уровень игроков «Зенита» очень высок, значит, нам необходимо приобретать футболистов, которые реально усилят игру. Считаю, что в команде собраны игроки хорошего класса, ни с кем из них нет желания расставаться.

— Вопрос с Бухаровым решен или в стадии решения?
— Я не могу быть уверенным в том, чего у меня нет в наличии. Сейчас Бухаров — это игрок Рубина, и сегодня он забил гол за свой клуб. Мне нравится Кержаков, который сегодня отыграл очень здорово. С его помощью мы смогли открыть счет и взять игру под контроль. У нас есть поговорка: трава, которая растет ближе к дому, – зеленее. Я следую ей.

— Ваш прогноз на финал чемпионата мира.
— Испания.

Визави итальянского тренера Владимир Шевчук отметил, что «Алания» изначально настраивалась на победу, и посетовал на психологический фактор.

Провели разные таймы. Благодарен ребятам: они не развалились после третьего пропущенного гола и во втором тайме продолжали играть, комбинировали, создавали голевые моменты, забили гол. Нам больше нечего было терять, а «Зенит» действовал по счету. Настрой на победу был очень сильный, но этот фактор сковывал нас в атаке, играли с боязнью. Я предупреждал, что «Зенит» очень много забивает со стандартов.

— Провели разные таймы. Благодарен ребятам: они не развалились после третьего пропущенного гола и во втором тайме продолжали играть, комбинировали, создавали голевые моменты, забили гол. Нам больше нечего было терять, а «Зенит» действовал по счету. Настрой на победу был очень сильный, но этот фактор сковывал нас в атаке, играли с боязнью. Я предупреждал, что «Зенит» очень много забивает со стандартов.

— С чем связана такая быстрая замена Хомича?
— С тремя пропущенными голами. Он явно психологически поплыл. Неудачно сыграл на выходе при угловом, привез пенальти, а затем пропустил гол издали. В общем, действовал нервно. Будет ли отныне в воротах стоять Кержаков — пока не решил.

— Считаете ли Вы, что сегодняшняя игра оголила кадровые проблемы, особенно в передней линии?
— Проблемы есть. Кузнецов находится в подвешенном состоянии. 15 июля у него заканчивается контракт, и вопрос по нему еще не решен. Даду старается, но забивать у него не получается.

— Какие планы на Кубок России?
— Будем играть на победу.

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