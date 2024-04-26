Бояринцев: рано говорить о работе Слишковича в «Спартаке», но он пытается менять игру

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил работу Владимира Слишковича, исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

«Я бы не торопился как-то сильно обсуждать Слишковича. Я думаю, что он спокойно доработает пять туров, и после этого можно будет давать какую-то оценку его работе. Нельзя сказать, что что-то глобально изменилось в «Спартаке», но прошло ещё мало времени. При этом видно, что он пытается что-то менять в игре. С «Ростовом» он поиграл с составом. С ЦСКА вернул Соболева в атаку, хотя Игнатов провёл неплохой прошлый матч.

Он тоже нащупывает определённые сочетания. Наверное, в ближайших матчах мы увидим плоды его работы. А так пока рано говорить о его работе в «Спартаке». Непонятно, это его «Спартак» или ещё Абаскаля», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль. Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года.