Агент: всё время от обеда до игры с «Ахматом» Бурмистров провёл в туалетной комнате

Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы нападающего «Сочи» Никиты Бурмистрова, рассказал об отравлении игроков команды перед матчем 21-го тура чемпионата России с «Ахматом». Встреча в Грозном состоялась вчера, 25 апреля. «Ахмат» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Тренерский штаб «Сочи» был возмущён тем, что игра не была перенесена.

«Никита рассказал, что команда прилетела в Грозный и обедали они там. Всё время после обеда вплоть до отъезда на игру, а потом и в подтрибунном помещении он провёл в туалетной комнате. Но он говорит, что ещё легко отделался, но шесть-семь ребят тошнило очень сильно. Всё упирается в пасту болоньезе — кто поменьше съел, тем было более-менее. Кто побольше — вплоть до критического состояния», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».