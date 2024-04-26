Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов: скамейка «Зенита» «взорвалась» из-за судьи, и их можно понять

Игорь Федотов: скамейка «Зенита» «взорвалась» из-за судьи, и их можно понять
Артём Чистяков
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Артёма Чистякова в матче 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Чистяков не очень понравился вот чем. Игроки «Рубина» начали валяться с 75-й минуты, а решения по травмам принимает только арбитр. То есть момент, футболист оказывается на газоне, и для Чистякова это не фол, он продолжает игру — но затем даёт свисток. Первый раз — вроде никто не разозлился. А на второй скамейка «Зенита» уже «взорвалась». И их понять можно. Если ты не даёшь фол — играй дальше спокойно, пускай игрок лежит, тем более если он находится не возле ворот и никому не мешает. Чистяков понял это только на третий раз. Но глобально с игрой он справился», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Казарцев включил артиста и ввёл всех в заблуждение». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Казарцев включил артиста и ввёл всех в заблуждение». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android