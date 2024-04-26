Игорь Федотов: скамейка «Зенита» «взорвалась» из-за судьи, и их можно понять

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Артёма Чистякова в матче 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» (0:2).

«Чистяков не очень понравился вот чем. Игроки «Рубина» начали валяться с 75-й минуты, а решения по травмам принимает только арбитр. То есть момент, футболист оказывается на газоне, и для Чистякова это не фол, он продолжает игру — но затем даёт свисток. Первый раз — вроде никто не разозлился. А на второй скамейка «Зенита» уже «взорвалась». И их понять можно. Если ты не даёшь фол — играй дальше спокойно, пускай игрок лежит, тем более если он находится не возле ворот и никому не мешает. Чистяков понял это только на третий раз. Но глобально с игрой он справился», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.